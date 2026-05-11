Halep'ten 15 yıl sonra ilk hac uçuşu! Hacı adayları Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı

Suriye, Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 yıl sonra ilk hac uçuşu gerçekleştirildi. Halep Havalimanı'ndan gerçekleştirilen iki uçuşla yaklaşık 690 bin Suriyeli hacı adayı Mekke'de kutsal topraklara uğurlandı.

Suriyeli hacı adaylarını taşıyan uçak, Riyad Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Vatandaşların hac farizasını yerine getirebilmeleri amacıyla düzenlenen sefer, havalimanının yeniden faaliyete geçmesinin ardından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu ve Halep Uluslararası Havalimanı yönetimiyle iş birliğiyle hacı adaylarının havalimanına gelişlerinden uçağa binişlerine kadar tüm süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla yoğun toplantılar gerçekleştirildiği kaydedildi.