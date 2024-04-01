İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1974
  • EURO
    34,6483
  • ALTIN
    2319.49
  • BIST100
    9157.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Halevi onayladı: Saldırılar devam edecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan Hizbullahı ile devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Halevi onayladı: Saldırılar devam edecek
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi.

İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor. Bölgede şu ana kadar 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.