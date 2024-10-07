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Dünya

Halid Meşal, İstanbul'da düzenlenen konferansa video konferansla katıldı: Aksa Tufanı, İsrail'in yok oluşunun müjdesi olacak

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail ordusunun bir yıldan beri Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a ve bölgeye saldırılara başladığını söyledi. Meşal ayrıca, 'Aksa Tufanı, bu oluşumun (İsrail'in) tarihinde kara bir leke olarak kalacak ve yakında yok oluşunun müjdesi olacak' dedi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Halid Meşal, İstanbul'da düzenlenen konferansa video konferansla katıldı: Aksa Tufanı, İsrail'in yok oluşunun müjdesi olacak
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Meşal, İstanbul'da düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'na video konferansla katıldı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırılarıyla sarsıldığı ve yenildiğini söyleyen Meşal, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıların 7 Ekim'deki bu yenilgi gerçeğini hafifletemeyeceğini dile getirdi.

"İSRAİL TARİHİNDE KARA BİR LEKE OLACAK KALACAK"

İsrail'in bir yıldan beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü kapsamlı saldırılarla yaşadığı yenilgiyi bastırmaya çalıştığını ifade eden Meşal, "Aksa Tufanı, bu oluşumun (İsrail'in) tarihinde kara bir leke olarak kalacak ve yakında yok oluşunun müjdesi olacak." diye konuştu.

İsrail Gazze'yi harabeye çevirdi

Hamas başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarının, Aksa Tufanı'ndan sonraki süreçte Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dahil birçok üst düzey yöneticisini kaybettiğine vurgu yapan Meşal, Gazze'ye destek veren cephelerin de bedeller ödediğini ifade etti.

"İSRAİL'E DESTEK YAVAŞ YAVAŞ AZALACAK"

"Aksa Tufanı" saldırılarının İsrail'le çekişmede büyük bir değişime yol açtığını ve "İsrail'in artık varlığını koruma savaşı" verdiğini söyleyen Meşal, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşumun sahip olduğu uluslararası destek de yavaş yavaş kesilecek. Geriye ise ülkelerin, Filistin'in haklarını tanıma ve bölgenin iradesine saygı göstererek bu oluşumla (İsrail'le) ilişkilerini kesmek kalır."

"MESCİD-İ AKSA YIKIMIN EŞİĞİNDEYDİ"

Aksa Tufanı'nın İsrail'in hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarını artırması üzerine gerçekleştirildiğinin altını çizen Meşal, "Aksa Tufanı öncesine kadar Mescid-i Aksa yıkımın eşiğindeydi ve Yahudileşme çemberi Kudüs'ü sarmıştı." dedi.

ÜRDÜN'E ÖNEMLİ UYARI

İşgal altındaki Batı Şeria halkının Ürdün'e göçe zorlanarak bölgede yeni bir krizin planlandığına dikkati çeken Meşal, "Ürdün, Batı Şeria halkının tehciri tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu da Ürdün Haşimi Krallığını bitirmeyi hedefleyen bir adımdır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a saldırdığını söyleyen Meşal, "Düşman bir yıldır Gazze'de hedeflerine ulaşamadı, bu nedenle de Lübnan'a ve bölgeye saldırılarla 7 Ekim 2023'te yerle bir olan imajını düzeltmeye çalışıyor." diye konuştu.

Meşal ayrıca İsrail'in tüm Arap ve İslam ülkelerinin ulusal güvenliği için tehdit olduğunu vurguladı.

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