Halid Salih es-Sabah emekliye sevk edildi

Ülkedeki El-Kabes, Er-Rai ve El-Ceride gazetelerinde yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı'nın emekliye ayrılmasına ilişkin karar İçişleri Bakanı ve Savunma Bakan Vekili Şeyh Talal el-Halid el-Ahmed es-Sabah imzasıyla yayımlandı.



Kararla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.



Kuveyt hükümetine bağlı İletişim Ofisi dün, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Salim es-Sabah'ın "izinli" olduğunu ve yerine vekaleten İçişleri Bakanı Talal el-Halid el-Ahmed es-Sabah'ın atandığını duyurmuştu.

Yerel basındaysa Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler yer almıştı.

Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.

Savunma Bakanı Şeyh Abdullah es-Sabah, bir önceki bakan döneminde meydana gelen olayla ilgili komisyon kurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.