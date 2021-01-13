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Dünya

Halk tepki gösterdi: Moskova'daki 'Stalin Döner' kapandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:21
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Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi.

Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını söyledi.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya medyasına konuşan halk, "milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğu" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini açıkladı.

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