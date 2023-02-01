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Dünya

Halka çağrı yaptılar: Dolar değil dinar bulundurun

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, döviz kurunda yaşanan artışın durdurulması için her yolu deneyeceklerini belirterek, halka dolar değil Irak dinarı bulundurma çağrısı yaptı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Halka çağrı yaptılar: Dolar değil dinar bulundurun
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Sudani, resmi televizyon kanalında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığına değinen Irak Başbakanı, "Yaşanan devalüasyon hükümet, parlamento veya Merkez Bankası kararıyla değildi. Döviz kurunun artışı, Merkez Bankası ile ABD Federal Bankası arasında 'dünya bankacılık sistemine entegre edilmemiz için' iki yıl önce yapılan anlaşma sonucudur. Döviz kurunun düzeltilip eski haline dönmesi için tüm yolları deneyeceğiz. Döviz kurunu eski haline döndüreceğiz." dedi.

Ülke dışına döviz kaçırıldığını savunan Sudani, bunun da döviz kurundaki dalgalanmada payı olduğunu dile getirdi.

Sudani, "Her şeye rağmen mali durumumuz gayet iyi. Nakit tutarlarımız var. Bütçemizi de yakında onaylayacağız. Ticaret Bakanlığına pazarda ihtiyaç duyulan her şeyi ithal etme talimatı da verdim. Vatandaşlarımız elinde döviz değil dinar bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

- IRAKLI HEYET, ABD YOLCUSU

Irak Başbakanı, bir soru üzerine, kendisinin Washington ziyareti için henüz bir takvim belirlenmediğini, ancak 7 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığında, Merkez Bankası Başkanı ve bakanlık vekillerinden oluşan üst düzey bir heyetin ABD'ye gideceğini söyledi.

Irak Merkez Bankası 1 ABD dolarını 1470 dinar olarak belirlese de özellikle son bir aydır döviz kurundaki artış dikkati çekiyor. Serbest piyasada şu sıralar 1 ABD doları 1670 dinardan alıcı buluyor. Kurdaki yükseliş gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatında artışa neden oluyor.

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