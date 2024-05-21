İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2007
  • EURO
    35,0191
  • ALTIN
    2504.67
  • BIST100
    11064.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamam böceklerinin dünyaya nasıl yayıldığı ortaya çıktı
Dünya

Hamam böceklerinin dünyaya nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Dünyanın nerdeyse her yerinde görülen 'Blattella germanica' türü hamam böceklerinin yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan 'Blattella asahinai' türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 12:34 - Güncelleme:
Hamam böceklerinin dünyaya nasıl yayıldığı ortaya çıktı
ABONE OL

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve "Alman hamam böceği" olarak da bilinen "Blattella germanica" türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceledi.

Söz konusu inceleme ışığında, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk." dedi.

Evans, "Blattella germanica"nın kıtalar arası "ticari ve askeri hareketlilikler" sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi.

"Blattella germanica"ların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.