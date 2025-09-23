Hamaney, ABD'ye kapıları kapattı: Bize hiçbir faydası yok

İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu bu günlerde ülkesinin ABD'yle müzakerelerini değerlendirdi.

Hamaney, "Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur. Aksine mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir." dedi.

Washington yönetiminin müzakere değil zorbalık yaptığını dile getiren Hamaney, "ABD'nin nükleer müzakerelerden maksadı, İran'ın nükleer faaliyetlerini, uzun veya kısa menzilli füze sahibi olmasını sonlandırmak böylece saldırdığı zaman İran'ın cevap verebilecek kabiliyetinin bulunmamasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.

