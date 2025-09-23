İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4093
  • EURO
    48,9887
  • ALTIN
    5011.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamaney, ABD'ye kapıları kapattı: Bize hiçbir faydası yok
Dünya

Hamaney, ABD'ye kapıları kapattı: Bize hiçbir faydası yok

Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını dile getiren İran lideri Ali Hamaney, aksine telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabileceğini belirtti.

AA23 Eylül 2025 Salı 22:37 - Güncelleme:
Hamaney, ABD'ye kapıları kapattı: Bize hiçbir faydası yok
ABONE OL

İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu bu günlerde ülkesinin ABD'yle müzakerelerini değerlendirdi.

Hamaney, "Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur. Aksine mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir." dedi.

Washington yönetiminin müzakere değil zorbalık yaptığını dile getiren Hamaney, "ABD'nin nükleer müzakerelerden maksadı, İran'ın nükleer faaliyetlerini, uzun veya kısa menzilli füze sahibi olmasını sonlandırmak böylece saldırdığı zaman İran'ın cevap verebilecek kabiliyetinin bulunmamasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE MÜZAKERE TAM BİR ÇIKMAZDIR"

ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.