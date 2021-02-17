Hamaney: Lafa değil, icraata bakarız

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:57

İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Biz bu konuda birçok kez iyi sözler ve vaatler duyduk." diyen Hamaney, şöyle devam etti:

"Pratikte ise sözler ve vaatler ihlal edildi veya tersi uygulandı. Boş laf ve vaatlerin bir faydası yok. Bu sefer lafa değil icraata bakacağız. Karşı tarafın ne yapacağına bakacağız, biz de ona göre uygulamada bulunacağız."

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinden beklediği desteği alamayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

Kasım 2020'de düzenlenen seçimlerin ardından ABD başkanlık koltuğuna Joe Biden'ın oturması, Washington yönetiminin KOEP'e geri döneceği beklentisini oluştursa da Tahran yönetimi, ABD'nin yaptırımları kaldırması konusunda endişeli.