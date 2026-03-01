Hamaney öldü... Yerine atanan isim belli oldu

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

İran devlet televizyonuna konuşan İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

Şemhani ve Musevi öldü

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DA HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

- İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

LARİCANİ: İRAN'I PARÇALAMAK İSTEYENLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, ülke lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarını değerlendirdi.

"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.

Laricani, "İran'ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran'ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran'ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

İRAN'DA HAMANEY'İN GÖREVİNİ YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR YÜRÜTECEK GEÇİCİ KONSEY ÜYELERİ BELLİ OLDU

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi'nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

İran'ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

İRAN'DA ALİ HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK LİDERİ BELİRLEME SÜRECİ BAŞLADI

Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak bir hava saldırısında öldürülmesi, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülkenin en kritik siyasi geçiş sürecini başlattı.

İran'da liderlik makamının boşalması halinde anayasal halefiyet mekanizması uygulanıyor. Sürecin merkezinde, yeni lideri belirleme yetkisine sahip olan ve "Uzmanlar Meclisi" (Meclis-i Hubregan) olarak bilinen kurum bulunuyor.

- GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ GÖREVDE

İran Anayasası'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda liderlik görevlerini geçici olarak üç kişiden oluşan bir konsey üstleniyor.

Bu konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından seçilen bir din adamı yer alıyor. Bu görev için Ayetullah Ali Rıza Arafi belirlendi.

Bu konsey, yeni lider seçilene kadar Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütüyor.

- YENİ LİDERİ UZMANLAR MECLİSİ BELİRLEYECEK

İran Anayasası'nın 107. maddesine göre, 88 üyeden oluşan ve halk tarafından sekiz yıllığına seçilen Uzmanlar Meclisi, liderin ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda yeni lideri seçmekle yükümlü. Üyeler üst düzey din adamlarından oluşuyor.

Anayasada seçim için belirli bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak Uzmanlar Meclisi'nin Tahran'da toplanarak oylama sürecini başlatması bekleniyor.

Seçim gizli oyla yapılıyor. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunu alan aday yeni lider olarak ilan ediliyor.