İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9805
  • EURO
    51,7789
  • ALTIN
    7583.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamaney öldürüldü! Pakistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Hamaney öldürüldü! Pakistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 08:23 - Güncelleme:
Hamaney öldürüldü! Pakistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde gösteriler şiddetlendi.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldıran göstericiler, okul ve polis karakolunu da ateşe verdi.

Gilgit-Baltistan polisi, Skardu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezleri kapalı kalırken ticari faaliyetler askıya alındı.

- HAMANEY'İN ÖLÜMÜ PAKİSTAN GENELİNDE GÖSTERİLERE YOL AÇMIŞTI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesi, Pakistan'da gösterilere neden olmuştu.

Karaçi kentinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto eden grubun ABD Konsolosluğuna girmeye çalışmasının ardından güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta da ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına tepki için gösterilere sahne olmuştu.

İslamabad'daki gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Gilgit-Baltistan bölgesinde ise göstericilerin Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırması sonucu çıkan olaylarda 12 kişinin öldüğü, 80'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.