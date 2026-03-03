İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • Hamaney suikastının perde arkası: Yıllar önce trafik kameralarını ele geçirmişler
Dünya

Hamaney suikastının perde arkası: Yıllar önce trafik kameralarını ele geçirmişler

İngiliz Financial Times gazetesi, İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail'in yıllarca önce Tahran'daki trafik kameralarına sızarak İran dini lideri Ali Hamaney'in yerleşkesindeki günlük rutin hakkında bilgi topladığını, Hamaney'in cumartesi sabahı yerleşkede üst düzey İranlı yetkilerle toplantıya katılacağının teyit edilmesiyle saldırının gerçekleştirildiğini aktardı.

IHA3 Mart 2026 Salı 14:08
Hamaney suikastının perde arkası: Yıllar önce trafik kameralarını ele geçirmişler
İngiliz Financial Times gazetesi, İsrailli istihbarat yetkilerine dayandırdığı haberinde İran dini lideri Ali Hamaney'e düzenlenen suikastın detaylarını paylaştı. Habere göre İsrail istihbaratı yıllar önce Tahran'daki trafik kameralarına sızdı ve Hamaney dahil İranlı üst düzey liderlerin günlük hareketlerini izledi. Görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki sunuculara aktarıldı.

Özellikle Hamaney'in yerleşkesine yakın Pasteur Caddesindeki kameranın çok faydalı bir açısının olduğu, bu açıyla korumaların ve şoförlerin faaliyetlerinin gözlemlendiği, nereye park ettikleri, ne zaman geldikleri, kime eşlik ettikleri ve sıkı güvenlik önlemleri altındaki Hamaney'in yerleşkesinde günlük rutin hakkında bilgi edinmeye imkan sağladığı belirtildi. Habere göre İsrail aynı zamanda İran'ın cep telefonu şebekelerine sızarak İranlı üst düzey isimlerin hareketleri hakkında ek bilgiler elde etti.

Habere göre İsrail, İran liderleri ve faaliyetleri hakkında yıllarca topladığı devasa veri yığınlarını ayıklamak için yapay zeka araçlarını ve algoritmalarını kullandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ise Hamaney'in katıldığı toplantının planlandığı gibi gerçekleştiğini doğrulayabilecek bir "insan kaynağının" olduğu aktarıldı.

İsrail ayrıca cumartesi günü Hamaney'in güvenlik ekibinin saldırı hakkında uyarı almasını engellemek için toplantı yerinin yakınındaki cep telefonu antenlerini devre dışı bıraktı ve böylece telefonları "meşgul" olarak görünürken, uyarı almaları engellendi.

İsrailli istihbarat yetkilisi, "Tahran'ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk" ifadesini kullandı.

SALDIRI GÜNÜ

İsrail'in yıllar süren istihbarat faaliyetleriyle Hamaney'i saldırıya uğradığı cumartesi günkü toplantıya kadar takip edebildi. Habere göre ABD istihbaratı, Hamaney'in cumartesi sabahı kendi yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkilerle bir toplantıya katılacağını kendi kaynağından teyit etti.

Saatlerce havada olduğu belirtilen İsrail savaş uçakları Hamaney'in yerleşkesine 30 hassas füze ateşledi ve Hamaney ile üst düzey İranlı yetkililer öldürüldü.

