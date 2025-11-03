İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Hamaney'den ABD'ye İsrail resti: Destek olduğu sürece işbirliği mümkün değil

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeye, bölgede askeri üsler bulundurmaya ve müdahalelerine devam ettiği sürece Tahran ile Washington arasında işbirliğinin mümkün olmadığını söyledi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğini işgalin yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle konuşma yaptı.

Konuşmasında, "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümünü, "şeref ve zafer günü" olarak nitelendiren Hamaney, bu olayın ulusal hafızada korunması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasındaki ilişkinin özünde "doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması" olduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran'a düşmanlığının köklerinin, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'a 19 Ağustos 1953'te "ABD ile İngiltere'nin düzenlediği" darbeye dayandığını ifade etti.

Hamaney, ABD ile uzlaşma ihtimalini de reddederek, "Amerika'nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor fakat Siyonist rejime (İsrail) desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir." dedi.

İran lideri Ali Hamaney, bunun yakın gelecekte olmayacağını belirtti.

