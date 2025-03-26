Hamaney'den bin 526 mahkum için af kararı

İran'da Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla bin 526 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Muzafferi yaptığı açıklamada, "Nevruz ve Ramazan Bayramı ile İran İslam Cumhuriyeti günü münasebetiyle Yargı Erki Başkanı, bin 526 mahkumun affı ve ceza indirimi için Hamaney'e talepte bulundu. Hamaney de söz konusu mahkumların af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı" dedi.

Af kapsamında 567 mahkum serbest bırakılırken, 959 mahkumun cezasında indirim veya değişiklik yapılacağını belirten Muzafferi, "Affedilenler arasında infaz aşamasına gelen 46 idam mahkumu bulunuyordu. Hamaney'in onayıyla bu kişilerin cezaları hapse çevrildi. Ayrıca af kapsamında 13'ü yabancı uyruklu, 66'sı kadın 79 kişi de af veya ceza indirimi aldı" ifadelerini kullandı.