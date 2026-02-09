İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5978
  • EURO
    51,7991
  • ALTIN
    7030.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamaney'den net mesaj: Düşmanların umudu kırılmalı
Dünya

Hamaney'den net mesaj: Düşmanların umudu kırılmalı

İran lideri Ali Hamaney, düşmanlarının devrim öncesi İran günlerine özlem duyduğunu belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini vurguladı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Hamaney'den net mesaj: Düşmanların umudu kırılmalı
ABONE OL

İran lideri Ali Hamaney, "ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını" belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi.

Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi:

HAMANEY, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."
  • İran lideri Hamaney
  • iran
  • İran devlet televizyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.