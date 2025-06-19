Hamaney'e suikast tehdidi! Netanyahu orduya talimat verdi: Kimse dokunulmaz değil

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş yedinci güne girdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

"İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ABD, THAAD ile de bize yardım ediyor"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce İsrail topraklarına doğru yeni füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, İRAN'DA ARAK AĞIR SU NÜKLEER TESİSİ'Nİ VURDU

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı.

Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.

İRAN'IN 20'DEN FAZLA FÜZEYLE YAPTIĞI MİSİLLEMEDE TEL AVİV ÇEVRESİNDE İSABETLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun orta derecede olduğu, diğerlerinin de şarapnel veya patlamanın etkisiyle ya da sığınaklara giderken yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, sabahki misillemede İran'ın 30 civarında füze attığının tahmin edildiğini kaydetti.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Netanyahu Irak savaşı konusunda yanılmıştı, şimdi de İran konusunda yanılıyor" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalarını kınayarak, Hizbullah'ın İran'a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığının, İsrail'in İran'a saldırmasıyla Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların üzerine bölgedeki uçakları yeniden konuşlandırırken, kan stokları başta olmak üzere gerekli tıbbi tedarik listelerini elden geçirdiği bildirildi.

İran'ın 15 Haziran'da misilleme saldırısı düzenlediği İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde, saldırıya hedef olan bir binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağını iddia etti.

İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder, saldırılara başladıkları 13 Haziran'ın ilk saatlerinde 30 İranlı komutanı öldürdüklerini iddia etti.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'a, 2024'teki başkanlık seçimlerinde oy verenlerin yarısından fazlası, ülkelerinin İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalara askeri olarak müdahil olmasına karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran-İsrail arasında devam eden çatışmalara değinerek, "Herkesin ılımlı olması ve diplomasiye öncelik vermesi gerekiyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin güvenlik durumunu kötüleştirmesi nedeniyle İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsraillilere askeri ve istihbarat alanlarına yakın olmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olması durumunda çatışma alanının genişleyeceğini ve gerginliğin daha da artacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ABD'nin katılması ihtimaline ilişkin "Başkan Trump'ın vereceği bir karar." dedi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ni tek başına yok edemeyeceği, bunu "yalnızca ABD'nin yapabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Çin ve Rusya liderleri, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin karşısında İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun güç yoluyla çözülmesine karşı olduklarını bildirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail saldırılarına karşı İran'ın çeşitli yanıt seçenekleri bulunduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da seçeneklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri saldırı kararı alarak ülkeyi, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya doğrudan dahil etmesinden endişe duyuyor.

İran'ın misilleme saldırısında, eski İsrail'in Sağlık Bakanı Danny Naveh'in evinin de vurulduğu belirtildi.

Rus lider Putin ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi, "(İsrail-İran) Ateşkes acil öncelik olmalı, güç kullanımı uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün doğru yolu değildir." dedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir hastane yakınında bulunan ve İsrail ordusuna ait komuta-istihbarat merkezinin kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füze atışıyla hedef alındığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben "Gerçeği, taraflı raporunuzla örtbas ettiniz" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İsrail tarafından düzenlenen saldırılara kararlı şekilde yanıt verdiklerini ve bunun saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, İran-İsrail gerilimini ele aldı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği bildirildi.

İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır 44 yaralı olduğu bildirildi.

İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri danışmanlarına sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosu, saldırının ardından en az birkaç noktada insanların enkaz altında kaldığına dair rapor aldıklarını bildirdi. Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru... Vurulan Tel Aviv'de sirenler çalıyor.

02.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında "savunma alanını" kapsayan maddeler bulunmadığını belirterek, "İran'la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı." dedi.

01.54 İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

01.34 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

01.17 Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

01.13 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

01.06 İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

00.51 ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi.

00.15 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi.

00.10 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere cuma günü acil toplantı gerçekleştirecek.

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.