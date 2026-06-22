İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni kapsamında havacılık alanında kapsamlı önlemler aldı. Tahran ve Meşhed'deki üç büyük havalimanında 6 gün sürecek uçuş kısıtlamaları, ülke genelinde hava trafiğini doğrudan etkileyecek. Cenaze töreninin birden fazla şehirde gerçekleşecek olması, kısıtlamaların geniş bir zaman dilimine yayılmasına neden oldu.

ÜÇ HAVALİMANINDA 6 GÜN BOYUNCA UÇUŞ KISITLAMASI

İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki bazı havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidileceğini bildirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanında uçuş kısıtlamalarına gidileceği belirtildi.

MEŞHED HAVALİMANI 9 TEMMUZ'DA TAMAMEN KAPANACAK

Ayrıca açıklamada, 6 Temmuz'da Tahran'da bulunan havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, Meşhed Havalimanı'nın ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacağı ve hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı vurgulandı.

Ali Hamaney

HAMANEY İÇİN DÖRT ŞEHİRDE CENAZE TÖRENİ TAKVİMİ

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.