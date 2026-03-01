“Hamaney'in cesedi görüldü” iddiası! ''Fotoğraflar Netanyahu'ya gösterildi''

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

TRUMP, İRAN LİDERİ HAMANEY'İN DURUMUNA İLİŞKİN NET İFADELER KULLANMADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." açıklamasında bulundu.

Trump, ABC News'e telefon üzerinden bir röportaj verdi.

Röportajda Trump, İran'a yönelik saldırıların "iyi" gittiğini savunarak, bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir soruya, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

İRAN: HAMANEY VE PEZEŞKİYAN GÜVENDE

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İşte savaşta bugün dakika dakika yaşananlar:

00:13 BM Genel Sekreteri Guterres, İran'a askeri müdahalenin dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi

00:05 İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarında Savunma Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Askeri İstihbarat Başkanının öldüğünü iddia etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

00:01 İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi