9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Dünya

Hamaney'in yerine gelen isim açıklandı... İran'ın yeni lideri belli oldu

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısında ölen Ali Hamaney'in oğlu “Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 00:04
Hamaney'in yerine gelen isim açıklandı... İran'ın yeni lideri belli oldu
Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi'nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.

Uzmanlar Meclisi'nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, "İnşallah Hamaney ismi İran'ın yeni lideri olarak devam edecek." dedi.

Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

  • İran
  • Hamaney
  • Mücteba Hamaney

