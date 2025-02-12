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Dünya

Hamas: ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz

Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesinin Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirmesine bağlı olduğunu yineledi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Hamas: ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz
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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas olarak sergiledikleri tutumun net olduğunu ve ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Kasım, "İşgalcinin ateşkes maddelerine ve insani protokole uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığının altını çizdi.

İSRAİL ŞARTLARI YERİNE GETİRMİYOR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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