Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

HAMAS, ABD'NİN ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, hareketin ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi

İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için yürüttüğü kapsamlı saldırılar için celp gönderilecek yedek asker sayısını 450 bine çıkarma kararını onaylayacağı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Halhul beldesindeki Nebi Yunus Tepesi'nde kaçak yerleşim faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "açık bir ihlal ve Aksa'yı bölme girişimleri" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak İsrail'in sivil katliamlarını yalan ve oyalama açıklamalarıyla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatını yavaşlatan tutumunu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren konuları Madrid'de görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Femhi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıyı "insanlık trajedisi ve siyasi bir felaket" olarak niteledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları, "imdiye kadarki en ölümcül" saldırılar şeklinde niteleyerek Birliğin uluslararası ortaklarına "Moskova'ya baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinin neredeyse tamamı için Filistinlilere sürgün emri yayımlayarak, bu bölgelere saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Femhi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıya şahit olanlar, yaşadıkları ve gördükleri dehşet anlarını anlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak, 53 bin 977'ye yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, Birliğin farklı kurumlarında çalışan 2 bin personelin imzaladığı ve üst yöneticileri, İsrail'e karşı harekete geçmemekle suçladığı mektup üzerine, ifade özgürlüğünün çalışan düzenlemelerinden kaynaklanan bir dizi yükümlülükle uyumlu olması gerektiğini belirterek, bunun mutlak bir hak olmadığını söyledi.

İsrailli sağcı bir grup işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkez binasına baskın gerçekleştirdi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunu bölgedeki soykırımın devamı olarak niteledi.

Hamas, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "mescidin tamamen Yahudileştirilmesine yönelik umutsuz bir girişim" olarak niteledi.

İsrail'de aşırı sağcı fanatik grupların, Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için yaptıkları provokatif "bayrak yürüyüşü" olaylı başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

İsrail'de yargı mensupları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze'ye saldırıları bahane ederek ülkede hızlı bir rejim değişikliği gerçekleştirdiği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yerinden etme planlarını uygulamak amacıyla Birleşmiş Milletler kurumlarını devre dışı bırakarak, "şüpheli bir kurum" aracılığıyla insani yardım dağıtımını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

İsrail, Gazze'de insani yardımları silah olarak kullanarak Filistinlileri aç bırakmak dahil uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarını artırarak sürdürürken Avrupa Birliği (AB) yönetiminin buna karşı somut adımlar atmaması, çalışanları tarafından da eleştirildi.

İsrailli insan hakları aktivistleri, ordunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 19 bini çocuk 53 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu saldırılarına sessiz kalan ülke toplumunun, tahmin edilenden daha fazla aşırılık yanlısı olduğu görüşünü paylaştı.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 15 Haziran'a kadar uzattığı bildirildi.

İsrail yönetiminin Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesi içeren son taslağı reddettiği bildirildi

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) bazı milletvekilleri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle ülkelerinin İsrail'e silah ihracatını sonlandırmasını istedi.

ABD yönetiminin İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırması için "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki işgal ve soykırımın durdurulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yüzlerce fanatik Yahudi'nin Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'da düzenlenen Madrid Grubu toplantısında Gazze'ye insani yardım akışının engelsiz şekilde acilen sağlanmasının ve iki devletli çözüm için uluslararası işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı

ABD'de Brown Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin bayrakları taşıyarak desteklerini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

08:21 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bazı yetkililerinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurumun başına getirdiğini duyurduğu Tümgeneral David Zini'nin atamasının onaylanması halinde istifa edecekleri bildirildi

01:13 İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

00:27 Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti ile İsrail arasında sağlanan dolaylı ateşkes anlaşmasına kendilerinin tam olarak bağlı kaldığını ancak İsrail'in söz konusu anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal ettiğini söyledi

00:05 Yunanistan Parlamentosundaki sol partiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e gönderdikleri ortak açık mektupla, Yunan hükümetinin Filistin'e destek vermesini talep etti

00:02 Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, "Gazze'deki cehennemin sona ermesi için İsrail'e baskıların artmasını" istedi