Hamas: Abluka, açlık ve soykırım sürerken müzakerelere devam etmenin bir anlamı yok

Hayye, Hamas'ın Telegram hesabından yayınlanan video mesajında, Gazze'deki saldırılar ve ablukaya, İsrail ile yürütülen müzakerelere dikkat çekti, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le siyasi ve ticari ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Hamas olarak Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi için 22 aydır zorlu müzakereler yürüttüklerini ve ellerinden gelen tüm esnekliği gösterdiklerini kaydeden Hayye, Katar'ın başkenti Doha'daki son müzakere turunda da özellikle esirler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yardımların girişi konularında net bir ilerleme katettiklerini ve İsrail'den de olumlu yanıtlar aldıklarını ifade etti.

Bu ilerlemeye rağmen İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un desteğiyle müzakere turundan çekildiğini ifade eden Hayye, İsrail'in bunu yaparken de sözde yardım dağıtım noktalarında insanları öldürerek ve Refah'ta insani yardım kenti kurarak Filistinlileri zorla göçe hazırladığını dile getirdi.

İsrail'in müzakereleri "aç bırakma politikasına ve soykırıma kılıf olarak kullandığını ve savaş meydanında elde edemediği başarıları bu yolla elde etmeye çalıştığını kaydeden Hayye, "Abluka, açlık ve soykırım sürerken müzakerelere devam etmenin bir anlamı yok. İlaç ve gıdanın derhal ve Filistin halkının onurunu zedelemeyecek bir şekilde bölgeye girmesi müzakerelere devam etmenin bir anlamı olduğunu gösteren tek şeydir. Filistin halkının, İsrail'in müzakere oyunlarının kurbanı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Havadan indirilen yardımları da kabul etmediklerini söyleyen Hayye, bunun kamuoyunun gözlerinin boyanması anlamına geldiğini, bu konuda atılacak gerçek adımın, sınır kapılarının açılması olduğunu dile getirdi.

Arap ve İslam ülkelerine seslenen Hayye, "karadan ve denizden Gazze'ye doğru harekete geçme, İsrail büyükelçiliklerini kuşatma ve İsrail ile siyasi ve ticari ilişkileri kesme" çağrısı yaptı.

Hayye, İslam ümmetinin alimleri ve din adamlarından ise İsrail'e karşı kitlelere liderlik etme görevini yerine getirmelerini istedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:33 İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Hanzala gemisinden alıkoyduğu ABD vatandaşı aktivist Huwaida Arraf, Tel Aviv'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yelken açmaya devam edeceklerini söyledi.

01:11 İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, yaz tatilinde olan kabinesini Gazze'deki durumu ele almak üzere bu hafta acil toplantıya çağıracağı belirtildi.

00:29 Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkese varılması için çalışmaları sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

00:20 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ablukası ve sözde yardımlar sebebiyle bölgede kıtlığın giderek şiddetlendiğini ve İsrail'in soykırıma devam ettiğini belirtti.

00:17 Beyaz Saray'ın önünde toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Gazze'deki ablukasının ve Filistinlilerin maruz bırakıldığı kıtlığın sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

00:02 Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Gazze'de açlık ve katliamlar sürerken, İsrail ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.