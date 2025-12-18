Hamas: Aksa Tufanı operasyonu, İsrail işgalinin bir sonucu

Ebu Avn, İstanbul'da Filistin İletişimciler ve Medya Derneğinde (FİMED) Enes eş-Şerif salonunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamas yetkilisi Ebu Avn, Türkiye halkına ve hükümetine Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'deki kardeşlerimizle tarihi bağlarımız var, dünyaya 400 yıl hakim oldu. Türkiye'nin Filistinlilerin nezdindeki yeri daima ayrı olmuştur." dedi.

Türklerin, "Filistinliler ile omuz omuza mücadele ettiğini" ifade eden Ebu Avn, Mavi Marmara'da ve Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri hatırlattı.

"AKSA TUFANI OPERASYONU İSRAİL'İN İŞGALİNİN SONUCUDUR"

Aksa Tufanı hakkında Ebu Avn, "Filistin-İsrail çatışması 7 Ekim'de başlamadı. Aksa Tufanı, İsrail'in 75 yılı aşkın sürdürdüğü işgalin sonucudur." diye konuştu.

Gazze'deki çatışmayı İsrail'in başlattığının altını çizen Ebu Avn, "Gazze'nin tek seçeneği savunma ve müdafaaydı, Aksa Tufanı operasyonu da budur. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu 7 Ekim'den önce 2023'te Birleşmiş Milletlerde (BM) yaptığı konuşmada Büyük İsrail'den ve Orta Doğu'nun yeniden çizilmesinden bahsederek sadece Filistinlilere karşı değil tüm Müslümanlara savaş açmıştı." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL NİL'DEN FIRAT'A KADAR İŞGAL ETMEK İSTİYOR"

Ebu Avn, "Mesele sadece Filistin-İsrail çatışması değildir. İşgalci İsrail tüm bölgeyi hedef alan planlarını gerçekleştirmek istiyor. Lübnan, Suriye, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'da bile gözü var. Nil'den Fırat'a kadar işgal etmek istiyor. Biz de buna karşı ümmetin savunma hattı olarak görüyoruz kendimizi." şeklinde konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi, "İşgalci İsrail hepimizi bir hedef olarak görmekte ve hedef almak üzere kendi takvimine göre ilerlemektedir." uyarısında bulundu.

Ebu Avn, Aksa Tufanı'nın Filistin davası için stratejik bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, "Aksa Tufanı, bölgede işgalci İsrail'in hedefindeki ülkeler için bir fırsattı. İsrail onları hedef almadan bölgedeki bütün ülkeler işgalci İsrail'in saldırısını beklemektense ona geri adım attırmak için tek çatı altında bir araya gelmeli." dedi.

İsrail'in güçlü bir İslam ülkesi görmek istemediğini belirten Ebu Avn, "İsrail'in ABD Başkonsolosu Türkiye'yi düşman olarak gördüklerini, Gazze'de uluslararası güce Türk askerinin katılmasını istemediklerini söyledi." diye konuştu.

Ebu Avn, "Filistin davası ve Kudüs davası yalnızca Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesidir. Eğer biz uyanmazsak çok kötü sonuçlar olacak ve işgalci İsrail'in vahşetini daha ileri bir şekilde göreceğiz. Gazze'yi yok edip oradan geçerlerse tüm bölge tehlikeye girecek." uyarısı yaptı.

"TÜRKİYE'NİN DAHA ÖNCE ARABULUCU OLMASINI BİDEN YÖNETİMİ VE NETANYAHU ENGELLEDİ"

Türkiye'nin arabuluculuğunun Filistin halkı için önemini vurgulayan Ebu Avn, "Sürecin başından bu yana anlaşma yapılması için hep olumlu adımlar attık. Biz Türkiye'deki kardeşlerimizin arabulucu olmasını, bu sürece dahil olmasını hep istedik ama o dönem (eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi ve Netanyahu bunu engelledi." dedi.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin Ebu Avn, "Hamas ateşkeste kabul ettiği tüm maddeleri hassas bir şekilde uygulamış, verdiği sözleri yerine getirmiştir. Filistin tarafı tüm maddeleri uyguladı buna rağmen İsrail ateşkesi 1400'den fazla kez ihlal ederek 400'den fazla Filistinliyi şehit etti. İnsani yardımların girişini engelledi, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ateşkeste yer almasına rağmen bunu uygulamıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Avn, Gazze'deki eğitim, sağlık ve tüm temel sektörlerde durumun son derece zor olduğunu, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığını, ihtiyaç duyulan yardımların girişine izin vermediğini tekrarladı.

Gazze'de 3 çocuğu ve 7 torunu ile kardeşi ve onun çocuklarının da hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Avn, "Kanımızın son damlasına kadar onurumuzu korumaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne Türk askerinin katılmasına ilişkin Ebu Avn, "Katar'da yapılan görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Biz Türk ordusunun Gazze'de olmasından mutlu oluruz, bunu destekliyoruz da. Türk kardeşlerimiz Filistinlerin en çok güvendiği insanlardır." diye konuştu.

Ebu Avn, Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin, ABD ve İsrail'in Gazze'de "Filistin direnişinin silahlarının yüzde 90'ını yok ettiği" yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Hamas yetkilisi, "Gazze'deki mevcut silahlar otomatik tüfekler ve basit silahlardır. Gazze'deki silahlar bir tehdit oluşturmuyor. Bölge için tehdit oluşturan silahlar İsrail'in silahlarıdır. Gazzeli bir çocuk oyuncak silahını bile vermez, bu Filistin halkı için onur meselesidir, canlarını verirler ama silahını vermezler." değerlendirmesinde bulundu.

FİMED Genel Müdürü İbrahim el-Medhun ise düzenledikleri toplantının önemine değinerek, bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu, gelecek dönemde de Filistin'den yetkilileri ağırlayacaklarını belirtti.

Medhun, Ebu Avn'ın Gazze'den Ekim 2023'ten önce bir takım görevler sebebiyle ayrıldığını ve İsrail saldırılarında çocukları, torunları ve akrabalarından çok sayıda kişiyi kaybettiğini hatırlattı.