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Dünya

Hamas, anlaşma şartını açıkladı: Gazze halkının çıkarları önceliğimiz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes önerisine ilişkin cevabını arabuluculara teslim etti. İşgalci İsrail'in Gazze'den tam çekilmesi şartını içeren yazılı açıklamada öncelikle Gazze halkının çıkarları gözetildi, kalıcı ateşkes istendi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Hamas, anlaşma şartını açıkladı: Gazze halkının çıkarları önceliğimiz
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD'li temsilci Steve Witkoff'un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği aktarılan açıklamada, buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan'ın (Donald Trump), Hamas'a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." demişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.

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