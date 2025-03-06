Hamas: Arabulucular İsrail'in ikinci aşama müzakerelere başlaması için temaslarını sürdürüyor

Kasım, ateşkes sürecine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaçındığı ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk rolüne işaret eden Kasım, "Arabulucular, ateşkes anlaşmasının geri kalan aşamalarının uygulanmasını sağlamak ve işgalci İsrail'i anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya bağlı tutmak amacıyla temaslarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"Hamas anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit etmektedir." diyen Kasım, arabulucuların temasları sonucu İsrail'in anlaşmanın kalan aşamalarını hayata geçirmesinin beklendiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'deki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.