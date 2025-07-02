İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7927
  • EURO
    47,0747
  • ALTIN
    4274.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hamas: Ateşkes teklifini değerlendiriyoruz

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurdu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Hamas: Ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail ile ateşkes üzerine yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Arabulucuların taraflar arasındaki uçurumu kapatmak için gayret gösterdiği ifade edilen açıklamada, bir çerçeve anlaşmasına varmak ve ciddi bir müzakere turunun başlaması için çalışıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede arabuluculardan gelen önerilerin değerlendirildiğini aktaran Hamas, yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ulusal istişareler yürüttüklerini vurguladı.

Açıklamada, hedefin "işgal güçlerinin" (İsrail'in) geri çekilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak" bir anlaşmaya ulaşma çabası olduğu kaydedildi.

TRUMP, İSRAİL'İN GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

  • hamas
  • gazze
  • ateşkes teklifi

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.