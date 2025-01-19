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Dünya

Hamas: Ateşkese bir yıl önce varılabilirdi

Gazze Şeridi'nde uygulanan ateşkes anlaşmasına ilişkin Hamas kanadından, “Anlaşmaya bir yıl önce varılabilirdi ancak Netanyahu'nun kötü niyetli hırsları onu bu soykırım savaşını sürdürmeye yöneltti” şeklinde açıklama geldi.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 20:05 - Güncelleme:
Hamas: Ateşkese bir yıl önce varılabilirdi
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Ubeyde, Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu belirterek, arabuluculara İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlamları için çağrıda bulundu.

Ubeyde, "Anlaşmaya bir yıl önce varılabilirdi ancak Netanyahu'nun kötü niyetli hırsları onu bu soykırım savaşını sürdürmeye yöneltti" ifadelerini kullanarak, "Halkımızın kanının dökülmesine son vermek için anlaşmanın başarılı olmasını istiyoruz" dedi.

Hamas'ın anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmeye ve belirlenen zaman çizelgesine uymaya hazır olduğunu vurgulayan Ubeyde, "Tüm bunlar mütekabiliyete bağlıdır, aksi takdirde tüm anlaşma tehlikeye girecektir. İsrail, tüm kötülüklerin kaynağıdır ve buna bir son vermeliyiz. Bunu sürdürmeye yönelik tüm girişimlere güçle karşılık verilecektir" dedi.

Ubeyde, İsrail'in muhtemel ihlallerinin süreci tehlikeye atacağını belirterek, ihlallerin rehinelerin hayatlarını da riske sokacağını aktardı.

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