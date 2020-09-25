İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6657
  • EURO
    8,9171
  • ALTIN
    459.728
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas: BAE ve Bahreyn'in ilhak yalanları ortaya çıktı
Dünya

Hamas: BAE ve Bahreyn'in ilhak yalanları ortaya çıktı

Hamas sözcüsü Kasım'ın yaptığı açıklamada İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi BAE ve Bahreyn'in yalanlarını ortaya çıkardığını bildirdi.

AA25 Eylül 2020 Cuma 20:43 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:43
ABONE OL

Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan devletlerin bu anlaşmalar karşılığında İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını durduracağı iddiasını hatırlatarak, bu sözlerin yalandan ibaret olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Hamas, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi projelerini sürdürmesinin normalleşme anlaşması imzalayan tarafların yalanlarını ortaya çıkardığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 bin yeni konut inşa edilmesini onaylamasını değerlendirdi.

İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in bu anlaşmalar karşılığında İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını durduracağı iddiasını hatırlatan Kasım, bu sözlerin yalandan ibaret olduğunun böylece ortaya çıktığını söyledi.

Kasım, Yahudi yerleşimciler için binlerce yeni konut inşa edilmesi kararının sömürgeci İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayanların işlediği suçların büyüklüğünü teyit ettiğini dile getirdi.

İsrail'in aldığı yerleşim birimleri inşası kararının sürecin başından beri yaptıkları "normalleşme anlaşmalarının İsrail'i Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik edeceğine" dair uyarılarını doğruladığını kaydeden Kasım, "Normalleşme anlaşmaları İsrail'i Filistin topraklarında yerleşmeye teşvik ediyor." dedi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 bin yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması karşılığında İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planından vazgeçtiğini iddia ederken, İsrailli yetkililer, ABD'nin önerdiği sözde Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde ilhak planının iptal edilmediğini sadece ertelendiğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.