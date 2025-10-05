İSTANBUL 23°C / 14°C
Hamas barış istedi! Soykırımcı İsrail yine katliam yaptı

Hamas, İsrail'in saldırıları azalttığını iddia etmesine rağmen 4 Ekim'de Gazze Şeridi'nde 70 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

5 Ekim 2025 Pazar 07:22
Hamas barış istedi! Soykırımcı İsrail yine katliam yaptı
ABONE OL

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında tüm esirlerin serbest bırakılması için Gazze'ye yönelik saldırılarına bir süre ara verdiği yönündeki iddialara Hamas'tan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı katliamlar işlemeye devam ettiği ve sadece 4 Ekim'deki saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 70 kişinin öldüğü kaydedildi.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin savunmasız sivillere yönelik saldırıları azaltacağına dair iddialarının asılsızlığını ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun sadece dün 93 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda 47'si Gazze kentinde olmak üzere 70 kişinin öldüğü bilgisi geçildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:40 İsrail basını, Tel Aviv'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından "Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeyi planladığını" yazdı.

01:12 İtalya'nın başkenti Roma'da geniş katılımlı "Gazze'de soykırım dursun" yürüyüşü düzenlendi.

00:21 Hamas, İsrail'in saldırıları azalttığını iddia etmesine rağmen 4 Ekim'de Gazze Şeridi'nde 70 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

00:09 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den "ilk çekilme hattının gerisine" çekilmeyi kabul ettiğini ve Hamas'ın anlaşmayı teyit etmesi halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini bildirdi.

