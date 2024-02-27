İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1292
  • EURO
    33,8194
  • ALTIN
    2033.98
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas Biden yönetimini hedef aldı! ''Bushnell'in ölümünden onlar sorumludur''
Dünya

Hamas Biden yönetimini hedef aldı! ''Bushnell'in ölümünden onlar sorumludur''

Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen 'soykırıma' karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.

AA27 Şubat 2024 Salı 03:18 - Güncelleme:
Hamas Biden yönetimini hedef aldı! ''Bushnell'in ölümünden onlar sorumludur''
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur." ifadesi yer aldı.

Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe" ışık tutmak için "hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

  • Hamas protest
  • İsrail soykırımı
  • ABD Başkanı Biden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.