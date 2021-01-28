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Dünya

Hamas: Direniş her türlü İsrail saldırısına hazırdır

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi, direnişin halkı korumaya hazır olduğunu ve işgal güçlerinin hesaplarını tersine çevireceğini duyurdu.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 08:53 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:54
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Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin Gazze ve Lübnan'da sivilleri bombalama tehditlerine karşılık basına yaptığı açıklamada, "Direniş her türlü İsrail saldırısına hazırdır." dedi.

Kochavi'nin açıklamalarının haydutluk ve kavga mantığını bütün çıplaklığıyla yansıttığını söyleyen Kasım, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarının yeni olmadığını, bu düşmanın tüm savaş ve çatışmalarda Arap halklarına karşı katliamları defalarca tekrarladığını vurguladı.

Kasım, direniş olarak Filistin halkını korumaya hazır olduklarını, işgal güçlerinin hesaplarını ters yüz edeceklerini ve tüm bunların bedelini ödeteceklerini belirtti.

Kochavi, salı günü Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün her yıl düzenlediği uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, sivil yerleşim alanları dahi olsa Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurabileceklerini açıklamıştı.

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