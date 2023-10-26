Devlet televizyonu duyurdu: İsrail'den esir takası teklifi!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21 gündür aralıksız sürüyor.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

05:32 İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve bir cami daha yıkıldı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık ve insani yardım eksikliğinin binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha fazlasının beklendiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 29 bin konutun tamamen yıkıldığı, en az 2 bin kişinin enkaz altında olduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

26 EKİM

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırılardaki güvenlik açığıyla ilgili tartışma devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinin orduyu suçladığı iddia edildi.

Avrupa Birliği, İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde geçen hafta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye düzenli bir şekilde insani yardım sağlanması gerektiğini bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimlerini ve kimlik bilgilerini açıkladı.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu, 7 Ekim'den bu yana sınırın kuzey ve güneyinden 125 bin kişinin başka bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, "Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." uyarısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail-Filistin çatışmasında "kararlı adım atmakta başarısız olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyardı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" söylediği için İsrail'in istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tam destek verdiğini açıkladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail uluslararası hukukun kendi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünüyor." dedi.

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 280 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, uluslararası toplumun İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin "derhal ateşkes çağrısında bulunması" gerektiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini İsrail'e destek vermeye davet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, sivillerin korunması için insani koridorların açılması ve çatışmalara insani ara verilmesini istedi.

Filistin yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından sorumlu olan "savaş suçlularının" yargılanması için gereken delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine sunduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile telefon görüşmelerinde Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldı

İsrail ordusu, Gazze savaşına ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek, savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istedi.

BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ülke yönetimindeki hiç kimsenin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunarak, "Gazze'nin sıkışıp kalmış nüfusun mezarlığı haline geldiğini" belirtti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli çocuğu öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanı öldü, 57 sağlık kurumu hedef alındı, 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırının daha girdiği bildirildi

Avustralya'da bir hukuk firması, Başbakan Antony Albanese ve bazı bakanlar hakkında, İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırılarında "şartsız" desteklerini sürdürmeleri halinde "ulusal ve uluslararası yasaları ihlal ettikleri" gerekçesiyle dava açma tehdidinde bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi

İsrail ordusuna göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 224 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulun çevresini hedef aldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Yerel kaynaklar, ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze'ye insani yardımın ulaşamadığını belirterek, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek." dedi.

İsrail Savunma Bakanlığının, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki kasabalar ve Lübnan sınırındaki bölgelerdeki vatandaşların tahliyesini, yıl sonuna kadar uzatmayı planladığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği topçu atışı, büyük bir yangına yol açtı.

Filistin İskan Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dan Gillerman, dünyanın Filistin halkı için duyduğu endişenin kendisini şaşırttığını belirterek, Filistin halkını, "korkunç, insanlık dışı hayvanlar" olarak niteledi

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 85 Filistinliyi gözaltına aldı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Güney Carolina Senatörü Tim Scott, ülkedeki üniversitelerde İsrail'i protesto eden yabancı öğrencilerin "sınır dışı" edilmesi gerektiğini belirtti

Fransa Gazze için hastane gemisi gönderdi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırı için "Bu, akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu ve etik dışı bir eylemdir." açıklamasında bulundu.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 2 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki evlerini bombalamasından yaralı kurtulan Filistinli kız çocuğu Nadin Abdullatif, tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ettiklerini vurgulayarak, "Biz Gazze'de hayat yaşamıyoruz. Bütün ülkeler için kanımız ucuz. Yaşamaya güç yetiremiyoruz, yorulduk." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterdi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin'de faaliyet gösteren sol görüşlü Filistin Demokrat Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, İsrail'in Hamas'ı "terör örgütü DEAŞ" gibi yaftalamasındaki amacının, Gazze Şeridi'nde, "halkın kanını dökerek yaptığı soykırımı meşrulaştırmak" olduğunu söyledi.

Kanada ve Avustralya hükümetleri, İsrail'in ablukası altındaki Gazze ile Batı Şeria için insani yardım yapacağını açıkladı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almasını istedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve 7 Ekim'de elektriğini keserek yakıt girişine de izin vermediği Gazze Şeridi, akşam olunca derin bir karanlığa gömülüyor.

İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uluslararası toplumun Ortadoğu'da devam eden çatışmaları durdurması gerektiğini belirterek, "Bu artık bir savaş değil, sadece bir soykırım" dedi.

İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı 309 oldu. İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklamasında, Golani Tugayı'nda görev yapan Başçavuş Zev Dado Zal'ın öldüğünü duyurdu. Zal'ın çatışmaların başladığı ilk gün hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, cenaze töreninin dün yapıldığı kaydedildi.

04:38 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

02:55 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

02:52 ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için gösterilerini sürdürürken bir grup protestocu, başkent Washington'da bazı Kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi gerçekleştirdi.

02:43 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnan'ın güneyinde bir bölgeden İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

01:35 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve yakıt girişini engellemesinden bu yana bölgeye normal zamanda gönderilen gıdanın yalnızca yüzde 2'sinin girdiğini belirterek, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığını vurguladı.

00:55 Hollanda'da Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi "belirli bir çağrışım" içerdiği gerekçesi ile yasaklandı.

00:08 İran devlet medyası, 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesinde 500 Filistinliye ülkede özel askeri eğitim verildiğine dair ABD basınında yer alan iddiaları yalanladı.

00:00 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail saldırılarında 38 personelinin hayatını kaybettiğini, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 613 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.