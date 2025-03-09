Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresi için ''Toplumsal Destek Komitesi'' kurulması onayını yineledi

Hamas'tan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki heyetin Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile görüştüğü belirtilerek görüşmelerin "olumlu ve sorumluluk bilinciyle" gerçekleştiği kaydedildi.

Toplantıda (Hamas-İsrail arasındaki) ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir takasının aşamalarına dair konuların ele alındığı ifade edilen açıklamada, Hamas heyetinin, "anlaşmanın tüm maddelerine uyulması, derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanması, sınır kapılarının açılması ve insani yardım malzemelerinin Gazze'ye koşulsuz girişinin sağlanması gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, heyetin ayrıca, Gazze'nin yönetimi için bağımsız ulusal figürlerden oluşan bir "Toplumsal Destek Komitesi" kurulmasını onayladığı vurgulanarak bu yapının Filistin iç uzlaşı süreci tamamlanana ve genel seçimler yapılana kadar geçici bir yönetim mekanizması olacağı ifade edildi.



-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

- İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİ BAŞLAMAMIŞTI

Üç aşamadan oluşması beklenen anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekiyordu.

Tel Aviv yönetimi, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına engel olurken birinci aşamanın 1 Mart'ta sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.