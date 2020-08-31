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Dünya

Hamas, Gazze'de ateşkese varıldığını açıkladı

Hamas Hareketi, geçen haftalarda Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:02 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:02
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Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını ifade etti.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür eden Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini kaydetti.

İsrail Kanal 13 Televizyonu ise Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, "Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki avlanma yasağının kaldırılmasını" içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmadi dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana İsrail ve Gazze'de taraflar arasında ateşkese varılması için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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