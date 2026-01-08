Hamas: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına hazırız

Tel Aviv yönetimi, varılan ateşkese rağmen geçiş noktalarını kapatarak, saldırılar düzenleyerek ve yeniden imarı engelleyerek anlaşmayı ihlale devam ederken, kış şartlarında hayatta kalan Filistinlileri evlerinin enkazı veya derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda bırakıyor.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının ilk aşaması başlamış olsa da İsrail, bir askerinin cenazesinin halen teslim edilmediğini gerekçe göstererek ikinci aşamaya geçişi erteliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son yaptığı açıklamada Uluslararası Kızılhaç Komitesi işbirliğiyle Gazze şehrinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde son asker Ran Goili'nin cesedini arama çalışmalarına yeniden başlandığını duyurdu.

Hamas, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes süreci boyunca elindeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmış ve ölenlerin cenazelerini de teslim etmişti. Hareket, sadece bir askerin cesedinin bulunmadığını, bölgedeki büyük yıkıma ve arama imkanlarının yetersizliğine rağmen çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmişti.

- HAMAS: İKİNCİ AŞAMAYA HAZIRIZ

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, hareketin anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek için tamamen hazır olduğunu ancak İsrail'in iç etkenlerle anlaşmanın uygulanmasını engellediğini dile getirdi.

Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ortada net yükümlülükler var. Direniş ve Hamas; Gazze'deki durumun düzenlenmesi ve imar sürecinin başlamasına ilişkin ikinci aşama müzakerelerine girmeye hazırdır." dedi.

İkinci aşama; yeniden imar, İsrail'in çekilme alanlarının genişletilmesi, Gazze yönetimi için teknokrat bir komite kurulması, Hamas'ın silahsızlandırılması, bir barış meclisi ve uluslararası güçlerin oluşturulması gibi temel başlıkları kapsıyor.

İsrail ise ilk aşamada öngörülen saldırıların durdurulması taahhüdüne uymayarak Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 424 Filistinli hayatını kaybetti, 1199 kişi yaralandı.

Kasım, işgal güçlerinin Gazze üzerindeki kuşatmayı sürdürdüğünü, saldırılar ve sınır kapılarını (özellikle Refah Sınır Kapısı) kapalı tutulmasıyla ateşkesi sistematik olarak ihlal ettiğini vurguladı.

Arabuluculara ve garantör devletlere, İsrail'in ilk aşamanın geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ikinci aşamaya fiilen geçilmesi için harekete geçme çağrısında bulunan Hamas Sözcüsü. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmak için son esirin cenazesinin teslim edilmesini şart koşmasını "anlaşmanın açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistinli grupların ilk aşamada kendilerinden beklenen tüm şartlara tamamen bağlı kaldığını da sözlerine ekledi.

- İSRAİL'İN OYALAMA TAKTİKLERİ

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde ise Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılması için hazırlıkların yakında tamamlanacağı belirtildi. Ancak, Başbakan Binyamin Netanyahu 6 Ocak Salı günü tutumunu yineleyerek İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin teslim edilmeden kapının açılmayacağını duyurdu.

İsrail, Mayıs 2024'te Refah şehrine düzenlediği kara saldırısıyla kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nı tamamen kapalı tutuyor.

- FİLİSTİNLİLERİN DRAMI DERİNLEŞİYOR

Anlaşmanın ikinci aşamasının engellenmesi ve sınır kapılarının kapalı kalması sebebiyle Gazze'de İsrail'in siyasi oyalama taktiklerinin bedelini ödeyen Filistinlerin sıkıntıları katlanarak artıyor.

Gazzeli Meryem Ammar, İsrail'in ikinci aşamaya geçişi geciktirmesinin halkın yaşadığı ıstırabı artırdığını vurgulayarak, "İsrail'in ihlalleri durmadı, her gün saldırılar devam ediyor. Kan dökülmeye devam ederken savaşın bittiğinden bahsetmenin ne anlamı var? Sadece Filistinliler hesap veriyor, İsrail ihlalleri nedeniyle cezalandırılmıyor." diye konuştu.

Nasır Ebu Avde ise Gazze'deki insani durumun Netanyahu'nun çıkardığı engeller nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş şartlarda yaşıyoruz. Bugün tek hayalimiz bizi ve çocuklarımızı koruyacak bir konteyner eve sahip olmaktan öteye geçmiyor." dedi.

Ebu Avde, İsrailli esir askerin cesedine ilişkin talebin "toplu cezalandırma politikası" olduğunu vurguladı.