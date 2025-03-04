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Dünya

Hamas, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik 'Arap planını' memnuniyetle karşıladı

Hamas, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik 'Arap planını' memnuniyetle karşıladığını ve başarısı için tüm imkanların sağlanması çağrısında bulundu.

AA4 Mart 2025 Salı 23:52 - Güncelleme:
Hamas, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik 'Arap planını' memnuniyetle karşıladı
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa planını memnuniyetle karşılıyoruz ve başarısı için tüm imkanların sağlanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Kahire'deki Olağanüstü Arap Zirvesi'nde liderlerin yaptığı konuşmaları takdir ediyoruz. Tüm liderler, halkımızın zorla göç ettirilmesine yönelik işgal planlarını, ilhak ve yerleşim projelerini reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, halkımızın özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkına olan desteklerini dile getirdi."

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