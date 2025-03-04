Hamas, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik 'Arap planını' memnuniyetle karşıladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa planını memnuniyetle karşılıyoruz ve başarısı için tüm imkanların sağlanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:



"Kahire'deki Olağanüstü Arap Zirvesi'nde liderlerin yaptığı konuşmaları takdir ediyoruz. Tüm liderler, halkımızın zorla göç ettirilmesine yönelik işgal planlarını, ilhak ve yerleşim projelerini reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, halkımızın özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkına olan desteklerini dile getirdi."

Arap Birliği'nden Gazze kararı: Anlaşma sağlandı