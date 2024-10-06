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Dünya

Hamas: Halkımız haklarını almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

AA6 Ekim 2024 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Hamas: Halkımız haklarını almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak
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Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır." dedi.

Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.

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