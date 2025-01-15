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Dünya

Hamas haritayı teslim aldı: Gazze'de ateşkes an meselesi

Filistin kaynaklarından 'Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu cevap verdi' açıklaması geldi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Hamas haritayı teslim aldı: Gazze'de ateşkes an meselesi
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Filistinli bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'de şehir merkezlerinden çekilmesine ilişkin haritaların, Hamas'a teslim edilmesinin ardından Hareket'ten cevap geldiğini belirtti.

Hamas'ın taslak anlaşmaya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

- İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış "güvenlik kabinesi" ve hükümetinin; ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği bildirildi.

İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacağı ifade edildi.

Haberde, Hamas yönetiminin de anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği aktarıldı.

KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.

Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.

  • Israil
  • Hamas
  • ateskes

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