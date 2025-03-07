Hamas heyeti, 2'nci aşama için Kahire'de

Mısır Enformasyon Kurumu'nun açıklamasına göre, Hamas'tan bir heyet, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri ikinci aşamaya taşımak için Kahire'ye ulaştı.

Açıklamada, Mısır'ın Hamas liderleriyle yürüttüğü yoğun görüşmeler ve ABD ile Katar taraflarıyla gerçekleştirdiği temasların, ateşkes anlaşmasının tamamlanması ve ikinci aşamaya geçişin sağlanması amacı taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Mısır ve Katar'ın çabalarının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için gerekli garantileri sağlamayı hedeflediği belirtildi.