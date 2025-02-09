İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas heyetinden Tahran'da üst düzey isimlere ziyaret
Dünya

Hamas heyetinden Tahran'da üst düzey isimlere ziyaret

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.

AA9 Şubat 2025 Pazar 08:16 - Güncelleme:
Hamas heyetinden Tahran'da üst düzey isimlere ziyaret
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Hamas heyetinin, Tahran'da İranlı üst düzey yetkililer tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş'in başkanlığındaki heyetin, İran lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ele aldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki planlarını bertaraf eden yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine "destansı geri dönüşü"nün görüşmede ele alınan önemli meselelerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü, Gazze için harekete geçen Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerini takdir etti ve direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran lideri Hamaney'in "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da "İran'ın Filistin direnişine ve halkının zaferinin güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğine" dikkati çekerek, bölge ülkelerine, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin halkına yardım sağlaması projesine destek verme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, heyette Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ile Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi'nin yer aldığı bildirildi.

  • Hamas liderlik
  • İran görüşmesi
  • Tahran zirvesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.