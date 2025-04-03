Hamas, işgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırılarını kınama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarına yönelik devam eden İsrail saldırılarının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, son saatlerde artan hava saldırılarının Şam, Dera, Hama ve Humus kırsallarını hedef aldığı ve İsrail tanklarının Dera kırsalına girmesi sonucu can kayıplarının yaşandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in ilerleyişine karşı koyan Dera halkının direnişine övgüde bulunulurken, "İsrail saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümetin izlediği zorbalık ve küstahlık politikasının bir parçası olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.



İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik yürüttüğü saldırıların bir uzantısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in soykırımı, ablukayı, aç bırakma politikalarını ve zorla göç ettirmeyi sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada İsrail'in işgaline ve saldırgan planlarına karşı ulusal, bölgesel ve İslami ülkeler düzeyinde çabaların birleştirilmesi ve ortak bir duruş sergilenmesi çağrısında bulunulurken, işgale karşı her türlü direniş yolunun kullanılması ve işgal topraklardan ve kutsal mekânlardan tamamen sökülüp atılıncaya kadar mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik dünkü saldırılarında 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmişti.

- İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.