Hamas: İsrail, direnişten aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze'de sivillere terör uyguluyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 80 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti. Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Nazi ordusu, direniş kahramanlarının önünde sahada her yenilgiye uğradığında, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın desteklediği terörünü savunmasız sivillere karşı uyguluyor." ifadesini kullanan Rişk, bugün Megazi Mülteci Kampının adını "aydınlık, kan ve şehadet harfleriyle tarihe yazdığını ve bunun da Allah'ın izniyle kaçınılmaz zaferi getireceğini" vurguladı.

Rişk, zaferin, fedakarlıkların ve sabrın kazanımı olduğunu ve fedakarlıklar ne kadar büyük olursa, zaferin de o derece büyük olacağını ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı, 35 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 4 bin 730'a ulaştı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Ramallah Belediyesi'nin önüne Gazze'yle dayanışma için Noel ağacı yerine yıkılmış oda maketi yerleştirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edildi

İsrail, Gazze'de yabancı paralı asker kullandığı iddiaları karşısındaki sessizliğini koruyor

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyine topçu ve hava saldırısı düzenledik

Hamas: İsrail, direnişten aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze'de sivillere terör uyguluyor

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

BM Filistin Raportörü: Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de gerekenin sadece ateşkes değil, soykırım savaşının sona ermesi olduğunu söyledi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, İsrail güçlerince Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin, "Uluslararası hukuka göre, silahlı kuvvetlerin gazetecileri sivil olarak görüp güvenliklerini sağlaması gerekir. Gazetecileri kasıtlı olarak hedef almak ise açıkça savaş suçudur." dedi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 23 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Gazze'de iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

01:25 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı

00:42 İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü

06:46 Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı