Hamas: İsrail Filistinlilere karşı işlediği katliamları bir şantaj unsuru olarak kullanıyor

Gazze'de açlık, kara ve hava saldırıları ile ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarında açılan ateş sonucu ölümlerin arttığı, müzakere sürecinin ise devam ettiği bir ortamda Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımda ileri gittiği bir dönemde halkın acılarına son vermek için gece gündüz ve var gücüyle çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in, müzakere masasında elde edemediği kazanımları Filistinlilere karşı işlediği katliamlarla elde etmeye çalıştığı ve bunu da bir şantaj unsuru olarak kullandığı kaydedildi.

Ara bulucular ve ilgili tüm taraflarla çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "saldırıların, soykırımın ve ablukanın sona ermesi, Gazze halkının onurlu bir şekilde yaşamasını garanti edecek onurlu bir anlaşmaya varılması için Filistinli gruplarla sorumlu, rasyonel ve süratli bir şekilde istişarelerin sürdürüldüğü" aktarıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze'de aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

03:05 Gazze'de gazeteciler, "en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz" sloganıyla açlık grevi başlattı.

02:32 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sivillere kesintisiz yardım akışının sağlanması için uluslararası azami çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

02:09 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal koşulsuz ateşkes" yapmaya çağıran ortak açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi.

01:51 Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukasını sona erdirecek "onurlu bir anlaşmaya" varılması için "rasyonel" bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

00:40 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.

00:06 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırılırken ayağından yaralandığını bildirdi.

00:02 Filistin, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı memnuniyetle karşılayarak "İsrail'in vahşi saldırılarını durdurmak için pratik adımlar atılması" çağrısında bulundu.