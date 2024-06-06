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Dünya

Hamas, İsrail Meclisinin onayladığı tasarıyı 'Siyonist misilleme' şeklinde nitelendirdi

Hamas, İsrail Meclisinin Kudüs'te diplomatik misyonların açılmasını engellemeyi öngören yasa tasarısının onaylanmasını 'Siyonist misilleme' olarak değerlendirdi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Hamas, İsrail Meclisinin onayladığı tasarıyı 'Siyonist misilleme' şeklinde nitelendirdi
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisinin Kudüs'te "İsrailli olmayanlara yönelik hizmet veren diplomatik temsilcilik açılmasının yasaklanmasını" öngören yasa tasarısının onaylanmasına tepki gösterildi.

Yasa tasarısının "Filistin halkına hizmet vermek üzere yabancı ülkelerin temsilcilik açmasını yasaklama amacını taşıdığı" belirtilen açıklamada, İsrail Meclisinin onayladığı tasarı "Siyonist misilleme" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, yasa tasarısı yoluyla Kudüs'ün "Yahudileştirilmeye, Filistin halkının ulusal kimliğinin, siyasi varlığının, topraklarının ve tarihi başkentinden kaynaklanan haklarının inkar edilmeye ve silinmeye çalışıldığı" ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e yönelik kararının "geçersiz olduğu" ve "yasa dışı otorite tarafından alındığı" vurgulandı.

İsrail Meclisi dün, Kudüs'ün fiili olarak ortak statüye sahip şehir olması ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla, İsrail'de ikamet etmeyenlere hizmet sağlamak için Kudüs'te diplomatik misyonların açılmasını yasaklayan yasa tasarısını ilk okumada onaylamıştı.

İsrail Meclisinde Likud Partisinden Zeev Elkin tarafından önerilen kanun tasarısının yürürlüğe girmesi için üç onay alması gerekiyor.

İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin'i resmen tanıma kararı almasının ardından Birleşmiş Milletlerdeki 198 ülkeden Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 148'e çıkmıştı.

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