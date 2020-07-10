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Dünya

Hamas: İsrail planlarına karşı güç yetirmek kapsamlı bir direnişle mümkün

Gazze'deki Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in ilhak planlarına karşı güç yetirebilmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olacağını belirtti.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 09:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:14
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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kasım, açıklamada, "Halkımız, sömürgecilerin ilhak planlarına karşı durmaktan, gayrimeşru yerleşimcileri Filistin topraklarından söküp atmaya kadar bunun için güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyor" ifadesini kullandı.

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etmişti.

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