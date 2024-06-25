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Dünya

Hamas: İsrail uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas, 'Siyonist faşist İsrail hükümetinin, masum sivilleri kasten hedef alarak gerçekleştirdiği bu katliamlarla, tüm uluslararası yasalara, normlara ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiğini onayladığı' açıklamasında bulundu.

AA25 Haziran 2024 Salı 18:32 - Güncelleme:
Hamas: İsrail uluslararası yasalara meydan okuyor
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye ile beraberinde 10 sivilin öldürüldüğü, Derec Mahallesinde sığınma merkezi olarak kullanılan okula yönelik saldırıda Filistinli bir aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği, Megazi ve Şatı mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı anımsatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Siyonist faşist İsrail hükümetinin, masum sivilleri kasten hedef alarak gerçekleştirdiği bu katliamlarla, tüm uluslararası yasalara, normlara ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiğini onayladığı" ifade edildi.

ABD yönetiminin, "Tel Aviv hükümetine ve ordusuna Gazze'deki yıkım ve imha operasyonunu gerçekleştirmesi için siyasi ve askeri koruma sağladığı ve zaman tanıdığı" kaydedilen açıklamada, Hamas, Filistinliler aleyhinde yürütülen "soykırım savaşının" sürdürülmesinin sorumluluğunu, Washington yönetimine yükledi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, "devam eden bu korkunç suçlara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri, masum sivilleri korumak için ivedilikle harekete geçmeleri ve İsrailli liderleri işledikleri suçlardan sorumlu tutmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, savaş uçaklarıyla sabah saatlerinde Gazze kentinin farklı bölgelerine bir dizi saldırı düzenledi. Filistinli sivillere ait evler ile zorla yerinden edilenlerin bulunduğu iki okulun hedef alındığı saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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