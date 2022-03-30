İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6112
  • EURO
    16,2163
  • ALTIN
    900.473
  • BIST100
    2206.5
Dünya

Hamas: İsrail'deki saldırılar meşru haktır

Hamas, İsrail'de akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarında 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'meşru müdafaa' olduğunu belirtti.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 00:50 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:51
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e son bir haftada düzenlenen saldırıların Filistin halkı tarafından "kahramanca" düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırılarla İsrail'in işlediği suçların ve terörün giderek artmasına yönelik "doğal ve meşru bir karşılık" verildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, İsrail işgaline karşı Filistin halkının "Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve topraklarını tüm gücüyle savunacağı" vurgulandı.

- İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilmiş, saldırganın veya hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin ise ayrıntı verilmemişti. Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.