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Dünya

Hamas, İsrail'i dünyaya rezil etti! Tugayların armaları alay konusu oldu

Hamas, İsrailli kadın asker esir Agam Berger'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde teslim edilmesi için hazırlanan platforma çizdiği resimleriyle, İsrail ordusunun Gazze savaşına katılan tugaylarının armalarıyla alay etti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
Hamas, İsrail'i dünyaya rezil etti! Tugayların armaları alay konusu oldu
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Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre çizimlerde, Givati Tugayı, Nahal Tugayı, Kfir Tugayı ve 401. Tugayı yer alıyor.

İsrail piyade kuvvetlerinin seçkin tugayı olan Givati Tugayı'nın armasında yer alan tilki figürü, hançer saplanmış tilkiye dönüştürüldü ve üzerinde İbranice olarak "Cibaliya, Givati'nin mezarıdır" ifadesi yer aldı.

Hamas'ın, İsrail ordusunda bir piyade tugayı olan Kfir Tugayı'ın armasındaki hançer figürünü de bir İsrail askerinin kafatasına saplanmış hançer şeklinde çizdiği gözlemlendi.

İsrail ordusunun elit tugayı olan Nahal Tugayı'nın çeşitli renklerde buğday başaklarından oluşan arması ise değiştirilerek askerlerin orakla biçildiğini gösteren armaya dönüştürüldü.

Hamas, İsrail'in 401. Zırhlı Tugay'ının armasında da büyük bir değişikliğe giderek, armayı içinde kafatası bulunan bir miğfer şeklinde çizdi.

Hamas'ın armalarını değiştirdiği İsrail tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kapsamlı saldırılar düzenleyerek büyük yıkıma yol açtı, on binlerce Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.

ESİR TAKASININ ÜÇÜNCÜ TURUNDA GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ VE 5 TAYLAND VATANDAŞI ESİR KIZILHAÇA TESLİM EDİLMİŞTİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

ESİRLER İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada, Han Yunus'ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin İsrail'e teslim edildiği bildirildi.

Taylandlı esirlerin isimlerinin, Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olduğu aktarıldı.

Cibaliya'da serbest bırakılan Berger, daha önce İsrail'e teslim edilmişti.

  • Hamas
  • İsrailli kadın asker
  • Agam Berger
  • Gazze savaşı

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