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Dünya

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı

Hamas, bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla, İsrail'in, Gazze'deki soykırımı gerekçelendirmek için uydurduğu yalanların deşifre olduğunu belirtti.

AA19 Kasım 2023 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı
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Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, bir savaş helikopterinin, Gazze sınırındaki bir festivale katılan sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Ekim'de Gazze sınırında sivillerin vurulduğu yönünde İsrail basınında yer alan haber, işgal hükümetinin, o günle ilgili yalanlar ve sahte hikayeler uydurduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, bu yalanı, Filistinlileri yurtlarından tehcir etmek için işlediği soykırımı gerekçelendirmek adına uydurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Haaretz'in haberinde yer alan bilgilerin, resmi İsrail makamlarının, "çocukların öldürüldüğü, başlarının kesildiği ve sivillerin yakıldığı" şeklindeki tüm iddia ve anlatılarını çürüttüğü dile getirildi.

İsrail'den bir yetkilinin, yanıp kömürleşen cesetlerden 200'ünün Filistinlilere ait olduğunu söylemesinin de direniş güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri yaktığı yönündeki iddiaları çürüttüğü vurgulandı.

Bu gerçeklerin, "faşist İsrail hükümetinin", şimdilerde, hastanelere karşı yürüttüğü dünyayı kandırma planını da açığa çıkardığı belirtilen açıklamada, yanlış ve yanıltıcı anlatılara istinaden Gazze'de işlenen benzersiz ihlallerin durdurulması, bunların faillerinin yargılanması ve işlenen savaş suçlarıyla ilgili uluslararası bir mahkeme kurulması için sağlam bir uluslararası duruş sergilenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, hiçbir şekilde soruşturmadan İsrail'in yalan anlatısını benimseyen ABD, Batılı ülkeler ve Batı medyasına, Filistin halkına karşı işlenen soykırımı destekleyen duruşundan vazgeçme çağrısı yapıldı.

Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, polis tarafından yapılan soruşturmada, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere de ateş açtığı ortaya çıkmıştı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

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