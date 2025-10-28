İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9664
  • EURO
    48,94
  • ALTIN
    5341.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlali nedeniyle esir teslimini askıya aldı
Dünya

Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlali nedeniyle esir teslimini askıya aldı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması nedeniyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını duyurdu.

AA28 Ekim 2025 Salı 20:05 - Güncelleme:
Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlali nedeniyle esir teslimini askıya aldı
ABONE OL

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cesedin daha önce alınan bir esire ait ceset kalıntıları olduğunu iddia etmişti.

  • hamas
  • israil
  • esir takası
  • ateşkes
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.